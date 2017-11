Els familiars dels empresonats encapçalaran la manifestació d'ANC i Òmnium de dissabte

Una capçalera "d'honor" amb familiars dels dirigents polítics i dels consellers destituïts empresonats serà al capdavant de la marxa que convoquen per aquest dissabte l'ANC i Òmnium Cultural sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república'.

Així ho han anunciat el vicepresident de l'Assemblea, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri. Tenen la intenció de repetir amb aquesta marxa la imatge dels darrers Onze de Setembre. De moment, ha assegurat Alcoberro, ja tenen 574 autocars confirmats per desplaçar-se a Barcelona. La intenció és omplir el carrer de la Marina de Barcelona a partir del carrer Pujadas per tal que després la manifestació pugui avançar un tram a peu fins a l'avinguda Icària, on hi haurà l'escenari, pràcticament al darrere del Parlament.

Els dirigents de les entitats sobiranistes també esperen que la presidenta del Parlament i els diputats que aquest dijous declaren al Tribunal Suprem puguin participar dissabte a la concentració que convoquen ANC i Òmnium. "Seria un senyal que la justícia espanyola, que no ens ha donat gaires bones notícies, comença a redreçar el rumb", ha afegit Mauri.

A l'espera de concretar més detalls de la mobilització, les entitats han confirmat aquest dijous que hi participaran, en una capçalera "d'honor", els familiars dels dirigents polítics empresonats les darreres setmanes. Alcoberro també ha obert l'espai a les famílies de la resta de membres del Govern destituït que són a Bèlgica. "És una capçalera dedicada als familiars dels conciutadans que pateixen un tràngol considerable", ha afegit.

A més, el portaveu accidental d'Òmnium ha assegurat també que volen que la manifestació d'aquest dissabte sigui "inclusiva, oberta i tranversal" i per això ha fet una crida a "qualsevol demòcrata" a sumar-s'hi. "Perquè el que hi ha en joc és la democràcia", ha afegit en roda de premsa aquest dijous des de la seu de la seva entitat. També ha insistit que volen que la manifestació sigui "radicalment pacífica i no violenta".