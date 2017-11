La jutge Lamela decideix mantenir els consellers destituïts empresonats

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va rebutjar ahir posar en llibertat l'exvicepresident del Govern de la Generalitat Oriol Junqueras i els set exconsellers que són a la presó des de fa set dies acusats de rebel·lió, sedició i malversació. Lamela va rebutjar els recursos de reforma presentats pels vuit exdirigents del Govern, a qui va enviar a la presó en apreciar risc de fuga, de reiteració delictiva i d'ocultació de proves, segons van informar fonts jurídiques.



Després d'aquesta decisió, les defenses podran recórrer ara en apel·lació a la sala penal de l'Audiència Nacional, que ja ha rebutjat les peticions d'excarceració de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, líders de l'ANC i Òmnium Cultural.



Els recursos de reforma davant la jutge de Junqueras i els set exconsellers van ser presentats després del seu ingrés a la presó el 2 de novembre. L'exvicepresident va al·legar que la presó lesionava el seu dret i el dels ciutadans «a la participació política» a les eleccions del 21-D i va recordar que el Govern no havia emprès «cap acte executiu» des del seu cessament. L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde –que també defensa Carme Forcadell en la causa que instrueix el Tribunal Suprem–, va recórrer la presó dels exconsellers d'ERC Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa en un escrit en el qual va rebatre els arguments que va esgrimir Lamela per empresonar-los. Van den Eynde va aprofitar per recórrer la decisió de la magistrada d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia, així com de reclamar una fiança solidària de 6,2 milions d'euros als membres del Govern cessats, per considerar-la «prematura» i infundada perquè no hi ha proves que es gastessin aquests diners en la celebració de l '1-O. Els exconsellers del PDeCAT Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs i Joaquim Forn també van recórrer l'ingrés a la presó, tal com va anunciar en el seu moment el seu advocat, que va qualificar d'«insòlita i desproporcionada» la mesura de presó incondicional.