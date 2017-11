Adif i Renfe denunciaran a la fiscalia els causants dels talls de servei durant la vaga del 8-N

Adif i Renfe han anunciat aquest dissabte que, durant els propers dies, presentaran denúncies davant la fiscalia pels fets succeïts a les estacions i a les infraestructures ferroviàries durant la vaga general del passat 8-N a diferents punts del país. En un comunicat, les dues empreses públiques han assegurat que preveuen reclamar pels danys associats als fets, i han afegit que presentaran proves documentals com gravacions i imatges per tal d'identificar els presumptes responsables d'aquestes accions. Adif i Renfe recorden que les mobilitzacions van provocar "greus" perjudicis als viatgers i al trànsit de trens. En total, com a conseqüència de les mobilitzacions, es van veure afectats més de 10.000 viatgers dels serveis d'alta velocitat i 150.000 a Rodalies, als quals les companyies preveuen indemnitzar.

Al servei d'alta velocitat, els principals perjudicis es van derivar de la suspensió del trànsit de trens entre les estacions de Camp de Tarragona i Figueres-Vilafant per l'ocupació de les vies a les estacions de Barcelona-Sants, durant més de quatre hores, i Girona, on la invasió es va allargar més de dotze hores.

Pel que fa a la xarxa d'ample convencional, l'ocupació de les vies d'alta velocitat a l'estació de Barcelona-Sants també va obligar a restringir per seguretat la circulació per la via 8, fet que va afectar als trens de les línies R1, R3 i R4 del servei de rodalies de Barcelona en sentit sud.

També a la xarxa d'ample convencional de Catalunya, durant la jornada es van registrar altres perjudicis als usuaris a causa dels retards derivats de la presències de manifestants a les vies, i situacions "de greu risc" per a la circulació de trens per la col·locació d'obstacles per part dels manifestants que, segons les empreses públiques, haurien pogut produir incidents "d'imprevisibles conseqüències per la integritat dels viatgers".

En concret, aquests episodis es van registrar a les estacions de Montcada-Bifurcació, Sant Vicenç de Castellet. Montcada i Reixac, Mataró, Blanes, Reus, Ulldecona, Tarragona, Borgonyà i Flaçà, entre d'altres punts.

En total i com a conseqüència d'aquestes mobilitzacions, es van veure afectats més de 10.000 viatgers dels serveis d'alta velocitat i 150.000 de Rodalies, als quals les companyies preveuen indemnitzar. En aquest sentit, Adif i Renfe demanen disculpes per les molèsties produïdes als viatgers "que han de tenir garantit el seu dret a la mobilitat" i adverteixen dels riscos a la seguretat que poden provocar els actes vandàlics sobre les infraestructures ferroviàries.