Troben un excursionista mort al Gra de Fajol, a Setcases

Els Bombers han localitzat aquesta matinada el cos sense vida d'un excursionista a la zona del Gra de Fajol, a Setcases (Ripollès). L'home, de 43 anys, va sortir sol aquest divendres al matí per anar a aquesta muntanya propera a Vallter. A les nou del vespre, en veure que no tornava, la família va donar l'avís a Bombers. Finalment a les tres d'aquesta matinada els GRAE han localitzat el cos de l'excursionista, veí de Ripollet (Vallès Occidental). Els Mossos d´Esquadra han obert una investigació per tal d´esbrinar les causes, malgrat que, segons les primeres valoracions, tot apunta que ha estat mort accidental i que s'hauria precipitat.

En la recerca han estat treballant efectius del Grup d´Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat amb 4 dotacions, cinc patrulles dels Mossos d´Esquadra, així com també es van activar Bombers Francesos per si l´home havia anat a la banda francesa.

Aquest matí s'ha fet l'operatiu per rescatar el cadàver de la zona amb efectius de la Unitat d´Intervenció en Muntanya i els tràmits judicials per realitzar l´aixecament del cos.