750 membres de la CUP decideixen avui el seu paper a les eleccions del 21-D

La CUP decideix aquest diumenge el seu paper davant dels comicis d"il·legítims" del 21-D. Ho farà a través d'una Assemblea Nacional que ha començat poc abans de les deu del matí a Granollers (Vallès Oriental) i on a les nou del matí s'havien registrat 750 persones. La portaveu del Secretariat Nacional dels cupaires, Núria Gibert, ha dit que durant el dia es decidirà on la CUP és "més útil" i per això ha afirmat que no es posen "cotilles" a l'hora de debatre. En primer lloc l'assemblea votarà si concorren o no als comicis i, en cas que la resposta sigui afirmativa, hi ha tres escenaris sobre la taula: fer-ho en un format semblant a l'actual de la CUP-CC, articular un acord polític per a un front d'esquerres o bastir una llista ciutadana que deixi fora els partits. Sobre el fet que ERC ja hagi presentat la seva llista, Gibert ha dit que "es poden buscar altres fórmules", com un acord polític, per fer possibles un front d'esquerres i ha remarcat que a banda dels republicans "hi ha molts actors d'esquerres".

El Palau d'Esports de Granollers acull aquest diumenge l'Assemblea Nacional extraordinària de la CUP, a través de la qual els cupaires decidiran què fer el 21-D. En una atenció als mitjans poc després de l'inici de la mateixa, Gibert ha recordat que la seva postura ha estat sempre la de "desmarcar-se" dels comicis autonòmics convocats en aplicació de l'article 155 perquè són una "imposició". Tot i això, ha apuntat que volent tenir un debat per tal de posar-se al servei de "l'opció més eficient per fer efectiva la república".

La previsió és que durant el matí continuïn les acreditacions i que s'arribi a unes dos mil persones, entre els que no només estan cridats els militants de la CUP i de les organitzacions que conformen la Crida Constituent. Durant el matí es debatrà la ponència política que fa una anàlisi de la legislatura i proposa escenaris "en que la CUP té papers diferents". Gibert ha destacat que la d'aquest diumenge ha de ser una "gran jornada" per als cupaires, durant la qual tindrà lloc un debat "prolífic" davant la "complexitat" del moment. "Amb ganes de sortir amb una posició reforçada i compartida", ha dit.

Pel que fa a l'escenari de crear un front d'esquerres i després que aquest dissabte ERC ja presentés la seva llista per al 21-D, Gibert ha defensat que aquesta opció el que vol es "ampliar marges i aconseguir que la república sigui irreversible des de l'òptica dels drets socials i conquerits" i hi estan convidats "tots els actors que vulguin estar a l'esquerra, ERC i molts més". Ha reconegut que hi ha "cotilles legals" però s'ha mostrat convençuda que hi ha fórmules per fer-la possible. "Les fórmules administratives no poden constrènyer el debat polític", ha manifestat.

Visita a Puigdemont a Brussel·les



Gibert ha valorat que la visita d'Anna Gabriel i Benet Salellas al president Carles Puigdemont a Bèlgica es va fer "en termes de solidaritat antirepressiva" i ha expressat el suport al president "legítim" de Catalunya. La portaveu ha dit que igual que s'ha fet aquesta visita, en volen fer una quan abans millor als consellers destituïts pel govern espanyol i empresonats a Madrid.