Arrimadas acusa el PSC de planejar un nou tripartit amb ERC i «nacionalistes d'Unió»

La líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, va acusar ahir el PSC de planejar un nou govern tripartit amb ERC i «els nacionalistes d'Unió» per a després de les eleccions del 21 de desembre a Catalunya.



En un míting celebrat a Tarragona, en què també van participar els diputats Matías Alonso i Lorena Roldán i el portaveu de Cs a l'Ajuntament de Tarragona, Rubén Viñuales, Arrimadas va carregar contra els socialistes catalans per situar en el número 3 de la seva candidatura l'exsecretari general d'Unió Ramon Espadaler, que va ser conseller d'Interior en el Govern d'Artur Mas.



«Nosaltres no pensem que els nacionalistes que ens han portat fins aquí hagin de ser la solució. El PSC crec que està pensant més en un tripartit amb ERC i amb els nacionalistes d'Unió que en una nova etapa política transversal, constitucionalista, legal i d'unió amb la resta d'Espanya», va denunciar.



Segons Arrimadas, «els que han generat el problema no podran ser la solució del problema» i «no ens trauran d'aquest carreró sense sortida».



Per això, i rememorant l'etapa del govern tripartit del PSC, ERC i ICV-EUiA entre el 2003 i el 2010, va afirmar: «Espero que, després de les eleccions, els que sempre han pactat amb partits nacionalistes per una vegada no s'equivoquin». Arrimadas aposta per cercar, després del 21-D, un «acord transversal, de sentit comú, que garanteixi la unió amb la resta d'Espanya».