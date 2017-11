«Cada nit penso en els que són a la presó i és un sentiment d'impotència»

El carrer Marina de Barcelona va ser l'escenari d'una concentració multitudinària per reclamar la llibertat dels consellers i representants de la societat civil empresonats, i també una manifestació per denunciar l'aplicació de l'article 155.

A l'acte van assistir centenars de berguedans que van voler fer-se sentir i defensar la llibertat de les institucions catalanes.

Entre la multitud hi havia una representació de la família Molera Ferrer, de Berga, que van tenir clar que no podien fallar-hi «per dignitat de país». El més veterà de la família, Ignasi Molera, acompanyat dels seus tres fills i la nora, no es perd cap de les manifestacions per reclamar la independència de Catalunya i ahir no va ser cap excepció. Ho fa, assegurava, pels seus néts i «pel seu futur». I, com no podia ser d'una altra manera, els fills de l'Ignasi «per la memòria dels avis» que no han pogut viure el moment polític actual del país. Asseguren que «és una injustícia molt gran, perquè a la presó hi podríem estar qualsevol de nosaltres, i hem de reclamar que aquests presos quedin en llibertat». Denuncien que s'estigui perseguint la llibertat d'expressió del poble català.

Bet Molera, filla de l'Ignasi, va emocionar-se ahir durant la manifestació i explicava que cada nit, quan se'n va a dormir, pensa en el que estan vivint els exconsellers i representants de la societat civil que són a la presó.

«Quan poso el cap al coixí penso en els que són a la presó i en la injustícia que suposa que se'ls privi de poder estar amb les seves famílies i que se'ls impedeixi la llibertat, això provoca un sentiment d'impotència molt fort», afirmava.

Ahir a Barcelona no hi va ser tota la família. Per exemple, les seves nebodes no van poder assistir a la concentració perquè havien d'estudiar, «i els ha fet molta ràbia no poder-hi ser». Tampoc la seva mare. «A Berga no falta a cap de les concentracions a la plaça de Sant Pere, però Barcelona li fa més respecte», explicava Bet Molera.