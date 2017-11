Rajoy: El 21-D hi haurà urnes «de veritat»

En la seva primera visita a Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha dirigit a la "majoria silenciosa" i els ha demanat que el 21 de desembre, el dia de les eleccions -de les quals s'ha vanagloriat de convocar ell mateix-, omplin de vots "les urnes de veritat" i converteixin la seva veu en vot.

Pel president de l'executiu espanyol, és necessari que "la veu de la democràcia acudeixi a les urnes per omplir-les a favor de la convivència i la tranquil·litat a Catalunya, Espanya i Europa". En l'acte d'obertura de la precampanya, el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha agraït al president espanyol que hagi aplicat l'article 155 de la constitució espanyola, "que hagi cessat Puigmdenot, Junqueras i tot el seu govern i que hagi tancant les ambaixades i els 'xiringitos' repartits per tot el món per donar pessebre als independentistes". Unes paraules d'Albiol que han donat peu a forts aplaudiments entre els més de 1.000 seguidors del PP que aquet diumenge han omplert la sala de l'Hotel Barceló Sants de Barcelona.

Crida als consumidors de l'estat a seguir comprant productes catalans



Rajoy ha aprofitat l'acte per demanar a tots els espanyols que compren i consumeixen productes catalans que "no deixin de fer-ho mai" i ha fet una crida també a les empreses que estan a Catalunya per animar-les a què es quedin en la comunitat.

Després de recordar la "caiguda de les vendes i l'anul·lació de reserves turístiques", que han "frenat en sec" la "puixant" economia catalana, Rajoy ha promès que el seu Govern treballarà "fins a l'últim dia" perquè projectes tan importants com l'Agència Europea del Medicament vagin a Catalunya.

Ha recordat que des del punt de vista tècnic Barcelona té "la millor qualificació" d'entre les ciutats candidates per albergar aquesta seu europea, "però els paladins de la ruptura han mostrat la seva il·limitada capacitat de destrucció" i això pot afectar a l'aspiració de la capital catalana.

També ha promès Rajoy que treballarà perquè fires i reunions internacionals econòmiques que fins ara han omplert recintes a Catalunya no deixin de venir a aquesta comunitat.

Albiol titlla d'"insult" que l'independentisme parli de presos "per idees"



El líder del PPC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, també era a l'acte. Ha qualificat d'"infàmia" i "insult a Catalunya i Espanya" que l'independentisme parli de presos polítics, cosa que ha titllat de "mentida", ja que "no es persegueixen idees, sinó a qui comet delictes".

En la seva intervenció, Albiol s'ha referit a la manifestació a Barcelona per exigir la llibertat dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i dels vuit consellers cessats que romanen a la presó, i que segons la Guàrdia Urbana va reunir 750.000 persones.

"Un dels mantres que van repetint els que han apostat per trencar i fracturar a la societat catalana és que, en aquests moments, diuen que a Espanya hi ha presos per les seves idees. Els vull dir a aquells que estan llançant aquestes infàmies que deixin d'insultar Catalunya i Espanya", ha asseverat Albiol.

El dirigent ha lamentat que l'independentisme "menteixi sobre la realitat", que és que "Espanya és avui una de les democràcies més consolidades d'Europa i del món i que en aquest país no s'empresona a ningú en funció de les seves idees, sinó per fets al marge de la legalitat".

Així, s'ha dirigit als "qui defensen la independència" en general, però esmentant especialment als diputats de Junts pel Sí al Parlament i als diputats d'ERC al Congrés Joan Tardà i Gabriel Rufián: "Ells estan defensant les mateixes idees i no els han ficat a la presó No es persegueixen idees, sinó a qui comet delictes".

Ha destacat en aquest sentit que "aquest país és tan generós que permet que els que discrepen de decisions del Govern poguessin ahir sortir al carrer a manifestar-se en contra. Això és Espanya. Això és la democràcia del nostre país".