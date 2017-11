Junts per Catalunya, la marca electoral de Puigdemont i el PDeCAT per al 21-D

Junts per Catalunya (JUNTSxCAT) és el nom escollit per a la candidatura promoguda pel PDeCAT i encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El nom de la candidatura no inclou doncs la denominació de PDeCAT, malgrat que el partit és el promotor de la iniciativa que liderarà Puigdemont, segons ha avançat El Confidencial i han confirmat a Efe fonts demòcrates.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, treballen aquests dies per ultimar amb Puigdemont els integrants d'aquesta "llista del president".

La voluntat és portar una proposta el més definida possible al consell nacional del PDeCAT previst per a dimecres a la tarda, encara que el termini per presentar la candidatura expira divendres que ve.

La llista, de la qual no formarà part Pascal, té vocació de ser àmplia i transversal, pel que es preveu que inclogui els consellers demòcrates a Bèlgica i a la presó, alcaldes, representants d'entitats municipalistes com Neus Lloveras (AMI) i Miquel Buch (ACM), algun dirigent del PDeCAT i personalitats externes a la formació, sense descartar la possibilitat de sumar el president de l'ANC, Jordi Sànchez, també privat de llibertat.