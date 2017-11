El temporal de vent deixa ràfegues de fins a 144 km/h a l'Empordà

Vents de fins a 144 quilòmetres per hora, com la ratxa registrada ahir a Portbou o els 116 km/h mesurats a Roses, la velocitat de vent més alta mesurada en els últims 12 anys en aquesta localitat, van originar onades de més de 4 metres a la Costa Brava, en el temporal de vent que afecta Catalunya.

Els extrems nord i sud de Catalunya eren els dos punts més afectats per les ventades. La ratxa més forta de vent es va registrar ahir a Portbou, amb 144,4 quilòmetres per hora. També a l'Empordà es va registrar una de les ràfegues més fortes, de 116,6 km/h a Roses, mentre que al sud de Catalunya s'ha mesurat una ratxa de vent de 115,2 quilòmetres per hora a l'estació meteorològica del parc natural dels Ports.

Al Pirineu també hi va haver un bon vendaval i en punts elevats de la Cerdanya per exemple es van donar algunes de les ràfegues més destacades del dia. A Alp, a la Tosa, a 2.500 metres d'altura, una ratxa va assolir els 119,52. Segons el SMC, el fort vent que també bufa als cims del Pirineu ha fet que la sensació tèrmica als cims superi els 20 graus centígrads sota zero. A més, al vessant nord ahir també estava nevant.

L'observatori de Pujalt, a l'Alta Anoia, va regisrar ahir al matí una ràfega màxima de vent de 93 km/h, un valor poc habitual a la zona, segons indiquen des de l'observatori. La velocitat mitjana del vent ahir al matí era de 55 km/h.

Per la seva banda, al santuari de Queralt, al Berguedà, a les 10.20 hores, es va registrar una punta màxima de vent de 98,6 km/h, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

D'altra banda, els Bombers van rebre 179 avisos fins ahir a la tarda per incidències relacionades amb el fort vent. Els avisos van ser per retirar arbres i mobiliari urbà caiguts. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 també va rebre 256 trucades pel vent intens, la majoria de les comarques del Barcelonès i del Maresme.

Segons el Servei Català de Trànsit, el fort vent huracanat dificultava la circulació per l'AP-7 al tram de Figueres a la Jonquera i a Amposta, a l'N-II també de Figueres a la Jonquera, i a l'N-260 de Figueres a Portbou. Precisament el vent va provocar la sortida de via d'un camió que es va encastar al marge de l'N-260 a Navata (Alt Empordà).