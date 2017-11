La jove que va denunciar la violació grupal als Sanfermines declara 4 hores

La jove madrilenya que va denunciar haver estat víctima d'una violació grupal als Sanfermines de l'any passat va testificar ahir durant quatre hores a la Secció Segona de l'Audiència de Navarra sense que se li mostressin els vídeos que van gravar els acusats.

La noia va declarar davant la sala sense cap contacte amb els cinc imputats, coneguts com «la manada», ja que la sala va decidir mantenir-los ahir al matí en un espai separat.

Encara que no va ser possible sentir la declaració de la noia ni tampoc veure-la, ja que tot el judici se celebra a porta tancada i a més el tribunal ha ordenat altres mesures de seguretat, fonts del Palau de Justícia van indicar que la noia va arribar «tranquil·la» acompanyada pels seus pares i una tieta.

Després accedir a l'edifici en un cotxe de la Policia Municipal, la denunciant va ser conduïda a la sala del judici i a les deu en punt un funcionari va sortir al passadís per demanar que entressin els lletrats, que esperaven separats de la premsa després d'un cordó policial. Tal com era previst, minuts després de 2/4 d'1 va arribar la parella de joves que es va trobar la noia plorant en un banc aquella matinada, a prop del portal on van tenir lloc els fets, i van avisar SOS Navarra.

Per a avui estan citats a declarar quatre agents de la Policia Municipal de Pamplona, cos que va identificar els imputats poques hores després per les càmeres instal·lades en el recorregut de l' encierro, i tres membres de la Policia Foral, que va practicar les detencions quan van arribar a la plaça de toros.