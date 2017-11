Junqueras defensa que s'han fet «passes de gegant» però admet «errors» per ingenuïtat

El vicepresident destituït per l´Estat i líder d´ERC, Oriol Junqueras, ha enviat una carta a la militància republicana escrita des de la presó, on defensa que l´independentisme ha fet "passes de gegant" recorrent "un camí impressionant" en aquests darrers anys, però admet que s´han "comès errors" per haver pecat "d´ingenus".

A la mateixa missiva, Junqueras encara el 21-D assegurant que són una oportunitat per al sobiranisme i avala que es presentin llistes separades per partits. Igualment, apunta, donada la situació, que la secretària general d´ERC, Marta Rovira, podria ser qui liderés la Generalitat. "Fem-li confiança", afirma, tot afegint que "va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant", i que la "república té nom de dona".

Amb tot, té també bones paraules per al president Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern destituït, arribant a dir que "també són els seus candidats" en aquest 21-D encara que concorrin sota sigles diferents a les d´ERC.