L'Audiència de Madrid jutjarà el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

Finalment, diversos càrrecs del PP –entre ells la tresorera, Carmen Navarro- hauran d'asseure's a la banqueta dels acusats per donar explicacions sobre la destrucció dels discs durs dels ordinadors que l'extresorer Luís Bárcenas tenia a la seu del partit. L'Audiència de Madrid ha rebutjat els recursos presentats per la fiscalia, pel partit popular i pels seus responsables jurídics i informàtics per evitar el judici, un cop la causa ja s'ha acabat d'instruir. El tribunal no atén els arguments expressats pels recurrents –com, per exemple, que la causa s'havia de considerar nul·la i s'havia d'arxivar- i afirmen que hi ha "indicis suficients" per entendre que es va cometre un delicte de danys informàtics i també un delicte d'encobriment. Per tant, després de la decisió de la secció quarta de l'Audiència de Madrid, hauran d'anar a judici tant la tresorera del PP, Carmen Navarro, com el responsable jurídic, Alberto Durán i també el cap d'informàtica del partit, José Manuel Alarcón.

En els recursos presentats pels investigats, es posaven de manifest arguments per declarar nul·la la causa, es demanava la revocació per falta "d'elements precisos" per prosseguir amb la causa i es demanava que s'arxivés per analitzar les peticions de revocació amb la pràctica de noves diligències.

L'Audiència de Madrid, però, ha rebutjat tots els recursos posant de manifest que tenen un "part del contingut en comú". La decisió confirma, doncs, que Navarro, Duran i Alarcón s'hauran d'asseure a la banqueta dels acusats per donar explicacions sobre els ordinadors que l'extresorer del PP Luís Bárcenas tenia a la seu del partit.

En la resolució, l'Audiència de Madrid ja posa de manifest que "de manera indiciària i sense perjudici del desenvolupament posterior de la investigació" que les dades dels equips que es van esborrar podrien ser titularitat de Bárcenas.