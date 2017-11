Marta Rovira: 'El president legítim és Puigdemont, però cal un govern executiu'

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, defensa que Carles Puigdemont "és el president legítim", però tenint en compte "la situació legal de cadascú", caldrà veure "què es pot fer efectiu a partir del 21-D". En una entrevista a La Vanguardia Rovira es refereix a la possibilitat de rehabilitar el Govern: "Més aviat parlaria d'un govern legítim i d'un govern executiu" aquest sorgit del resultat de les urnes. Seria "el mateix govern", amb dues parts, "una més política i una altra de funcional", argumenta. Rovira afirma que després del 21-D, si els resultats ho permeten ja no s'ha de tornar a "debatre ni a discutir" la república: cal "implementar-la", tot i que "sense calendaris", i es mostra partidària de fer-ho de manera acordada: "Si el mandat és favorable a la consolidació de la república, el primer que farem serà demanar un procés dialogat i negociat" amb l'Estat.

Per a Rovira aquestes eleccions "són el referèndum pactat que el govern espanyol no ha volgut acceptar mai". L'objectiu ha de ser –diu- "aconseguir el mandat més reconegut que mai", perquè "des de l'-1-0 tenim molt de seguiment internacional". Sobre l'estratègia electoral, explica que hi ha uns "objectius consensuats" amb el PDeCAT, en qüestions com el 155, la restitució de les institucions catalanes i la llibertat dels presos.

Si els resultats electorals són favorables a l'independentisme la República cal recuperar tots els "instruments creats en l'última legislatura i anterior, ara bloquejats políticament". I afegeix: "la independència no la tornarem a debatre ni a discutir. La implementarem. És un mitjà per construir el nou país que es mereixen ciutadans catalans".

Uns objectius que s'han de fer "sense calendaris": "Venim d'una legislatura en què marcar terminis ha sigut problemàtic", admet. I recorda que la legislatura tindrà quatre anys i l'important són els objectius.

Rovira advoca per un procés "negociat amb l'Estat espanyol i li exigirem diàleg". Creu que en aquest objectiu no estaran sols "perquè també hi haurà els que han intentat fer de mitjancer des de l'1 d'octubre fins el dia 27".

En aquesta línia, i en referència als comuns, creu que poden fer junts una "part del recorregut", la que té a veure amb la posició contra el 155 i els polítics empresonats, però divergeixen pel que fa al referèndum acordat que Catalunya en Comú defensa: "L'Estat ja ha dit que no el vol. És un escenari molt poc creïble, així que els convidem a recuperar la proposta de procés constituent no subordinat".