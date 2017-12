L'Audiència rebutja recusar el jutge instructor del referèndum de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat recusar el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona al capdavant de la investigació als alts càrrecs del Govern per la celebració del referèndum de l'1-O, en entendre que no hi ha cap motiu que avali aquesta pretensió.

Segons van informar fonts judicials, la secció segona de l'Audiència de Barcelona ha desestimat la petició per recusar el magistrat José Antonio Ramírez Sunyer plantejada per Josep Maria Jové, secretari general de Vicepresidència quan la conselleria estava ocupada per l'exconseller Oriol Junqueras.