Catalunya baixa al vuitè llocen despesa en serveis socials

Catalunya ha retrocedit fins al vuitè lloc en la classificació de les comunitats autònomes pel que fa a serveis socials, després de les retallades aplicades els últims anys, i obté una nota de 5,2, lluny del 6,35 que va arribar a tenir el 2013.

Aquestes puntuacions estan recollides a l'Índex DEC 2017 (Desenvolupament dels Serveis Socials), que ahir va presentar a Madrid l'associació de Directores i Gerents de Serveis Socials a partir de 30 indicadors, com la cobertura de serveis, la despesa per habitant i els drets que reconeix cada autonomia en el Sistema Públic de Serveis Socials. Les comunitats autònomes han aconseguit per primer cop un aprovat de mitjana respecte als serveis socials, encara que set segueixen suspenent –Cantàbria (4,6), Balears (4,6), Galícia (4,1), Madrid (3,5), Múrcia (3,5), Canàries (3,3) i Comunitat Valenciana (2)–, mentre que País Basc (7,7) i Castella i Lleó (7,5) obtenen bones notes.

Segons aquest informe, la inversió de les administracions catalanes, Generalitat i ajuntaments, en serveis socials s'ha retallat des del 2011 fins al 2016 de l'1,4% a l'1,17% del PIB, mentre que la mitjana del PIB a Espanya destinat a serveis socials és de l'1,42%, 0,25 punts més que a Catalunya. Encara que la nota de Catalunya és de 5,2, l'informe ressalta que en l'últim any ha remuntat el 4,8 que va obtenir el 2015. Els dèficits més significatius en la cobertura de prestacions i serveis són la desatenció en la dependència, que a Catalunya afecta el 38,4% de les persones amb dret reconegut, un percentatge que és del 26,2 en el conjunt d'Espanya, segons l'informe. També destaquen el dèficit del servei d'ajuda a domicili, amb 11,33 hores de mitjana mensual, quan en el conjunt d'Espanya és de 18,68, i en places d'allotjament per a persones sense llar, amb 24,95 per cada 100.000 habitants a Catalunya, davant les 38,77 de mitjana estatal.

L'estudi diu que a Catalunya «el més cridaner sobre tendències registrades és el progressiu deteriorament de la rellevància econòmica dels serveis socials en la despesa pública des de l'any 2013, en sentit contrari a allò que passa en el conjunt d'Espanya, en el qual aquell any va marcar un punt d'inflexió de les retallades, i a Catalunya no ha estat així».

L'informe indica que la despesa per habitant de la Generalitat i les entitats locals de Catalunya va ser el 2011 de 360,7 euros, mentre que el 2016 aquesta xifra s'havia reduït el 7,1% i havia passat a 335 euros, mentre que a la resta d'Espanya va ser de 339,7.