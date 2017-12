Demanen 118 anys de presó per al líder d'Ausbanc i 25 per al de Manos Limpias

La Fiscalia ha demanat 118 anys i 5 mesos de presó per al líder d'Ausbanc, Luis Pineda, gairebé 25 anys per al de Manos Limpias, Miguel Bernad, i prop de 12 per a l'advocada que va acusar la infanta a Nóos, Virginia López Negrete, per integrar una trama d'extorsions a canvi de retirar acusacions i pressionar bancs.

Reclama, a més, la dissolució de totes les societats del grup Ausbanc, així com del Sindicato Colectivo de funcionarios Manos Limpias i la Associación Cívica Española Manos Limpias.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal del cas, José Perals, sol·licita penes de presó per als onze acusats en aquesta causa per delictes d'estafa, blanqueig, extorsió, amenaces, administració deslleial, frau en les subvencions i pertinença a organització criminal.

Si bé al principi la Fiscalia va remetre un escrit en el qual sol·licitava penes superiors (119 anys a Pineda), poc després va advertir que es tractava d'un esborrany i va remetre l'escrit definitiu en el qual es rebaixa lleugerament la petició, que passa dels 12 mesos pel delicte d'extorsió en grau de temptativa als 11 mesos. D'aquesta manera, a Pineda li reclama finalment 118 anys i 5 mesos, a Bernard, 24 anys i deu mesos, i a López Negrete, 11 anys i 11 mesos.

A Pineda li demana, a més, 300.000 euros per un delicte contra la hisenda pública i una multa de 10 milions d'euros només pel delicte de blanqueig (quantitat que reclama a quatre acusats), entre ells la seva dona, María Teresa Cuadrado, per a la qual a més sol·licita 21 anys i 11 mesos de presó. En aquest cas s'investiguen diverses extorsions d'Ausbanc i Manos Limpias, entre elles l'intent de Pineda i Bernard de negociar la retirada de l'acusació de la infanta Cristina en el cas Nóos per part de Manos Limpias a canvi del pagament de tres milions d'euros.

Una altra forma d'extorsió l'exercia Pineda amb entitats bancàries, a les quals pressionava a la recerca de finançament a canvi de publicitat favorable, i de no accedir a les pressions els feia xantatge amb publicar informacions pejoratives.

Pineda, segons el fiscal, «va planejar un sistema per exigir el lliurament de quantitats dineràries importants sota els advertiments, explícites de vegades, vetllades en altres, de carregar contra aquest actiu reputació per mitjà de la publicació de notícies desfavorables, (...) pressionant també en ocasions amb exercitar accions judicials contra aquestes entitats». En el cas que es presentessin aquestes demandes, Pineda pressionava els demandats per arribar a algun tipus d'acord econòmic per aconseguir arxivar el procediment judicial, tot i que aquesta decisió comportarà un perjudici per als associats.

Per reforçar la pressió contra les entitats i aconseguir els acords econòmics pretesos, a partir de final del 2012 va emprar a Mans Netes, a la qual a més finançava, per exercir l'acusació popular contra determinades persones, tenint en compte el suport de Miguel Bernard.

Empleats d'Ausbanc també van participar en aquestes activitats il·lícites i per a ells la Fiscalia demana penes elevades: la directora dels serveis jurídics, Maria Manuela Mateu (66 anys i 10 mesos de presó), l'encarregada del departament de publicitat de l'entitat, Maria Isabel Medrano (60 anys), el director de comunicació Hermenegildo García (18 anys i 11 mesos) i la responsable d'esdeveniments Rosa Isabel Aparicio (51 anys i 10 mesos).