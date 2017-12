Cs veu el triomf com una ocasió per enfortir-se al Bages

L'eufòria dels dirigents de Cs a la capital del Bages es va traslladar a Barcelona, ja que no van fer cap celebració a Manresa. Els responsables i els militants bagencs del partit que va guanyar les eleccions estaven eufòrics pels resultats a escala catalana i també pels creixement que la formació taronja ha experimentat a la comarca. «Hem obtingut uns resultats magnífics, i per això volem enfortir el partit al Bages. Ara, els membres del partit a la comarca estem aglutinats en una mateixa agrupació, però entre el febrer i el març crearem noves agrupacions a municipis com Súria, el Pont de Vilomara, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages», explicava Andrés Rojo, el responsable de Ciutadans a Manresa.



Dirigents i militants del partit a la capital del Bages es van traslladar a la plaça Espanya de Barcelona, on la formació liderada per Inés Arrimadas va celebrar la victòria electoral. «Ens hem desplaçat a Barcelona perquè històricament, en la curta vida del partit, hem celebrat sempre les eleccions a Barcelona», explicava Rojo a Regió7 ahir a la nit.



Antonio Espinosa, que havia liderat el partit a Manresa, va revalidar el seu escó i tornarà a ser diputat al Parlament. «L'he vist un moment i estava molt content de poder continuar la seva tasca parlamentària», explicava Rojo.



El dirigent manresà del partit taronja destacava el creixement de la formació política a la comarca, que va passar del 12,08% al 18,91% dels vots bagencs. Va obtenir 7.876 vots més que fa dos anys i es va situar com a tercera força política. «Cal destacar, també, els bons resultats obtinguts a poblacions com el Pont de Vilomara i Sant Joan de Vilatorrada, on hem sigut la primera força política», afegia el dirigent manresà.



Rojo considera que el partit no ha tocat sostre al Bages i espera, a partir d'ara, donar musculatura a la formació al Bages, creant una estructura més sòlida, «per tenir uns bons resultats d'aquí a un any i mig, quan se celebrin les eleccions municipals». La majoria d'escons independentistes no van aigualir l'eufòria de Rojo per la victòria electoral de Ciutadans.