Maria Senserrich viu la nit de l'escrutini amb el president Carles Puigdemont

La que ha estat diputada de Junts pel Sí a la darrera legislatura, la igualada Maria Senserrich, va ser ahir a Brussel·les per viure amb el President Carles Puigdemont un dels moments més emotius de la seva trajectòria política. Senserrich, que va coincidir amb el polític gironí fa dues legislatures i des d'aleshores hi manté una molt bona amistat, ha estat una col·laboradora de Puigdemont des de Brussel·les en la nit d'eleccions. Senserrich, tot i els bons resultats electorals de la formació JxCat, no podrà tornar a ser diputada en la formació del nou Parlament.