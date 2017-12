Victòria clara de JxCat a Manresa, on 2 de cada 3 vots continuen sent sobiranistes

Junts per Catalunya va guanyar ahir clarament les eleccions a Manresa, uns comicis que van llançar un potent missatge mantenint el suport al bloc sobiranista mentre que al mateix temps potenciaven Ciutadans com a tercera força.



El resultat electoral aclareix la situació a la ciutat en relació amb les eleccions al Parlament de setembre del 2015 quan va guanyar Junts pel Sí, amb convergents i republicans presentant-se conjuntament.



Fa 2 anys va guanyar Junts pel Sí a Manresa amb 21.607 vots, el 54,31%. Ahir, l'antiga convergència, Junts per Catalunya, va obtenir la confiança de 13.888 votants (33%) i ERC, de 10.034 (24%). Sumats són a l'entorn de 24.000 i un 57% que mostra una significativa millora a les urnes.



Si el que s'intenta aclarir és quina part pertocava a qui de l'ampli resultat de les eleccions al Parlament de fa 2 anys, el que ara ja se sap és que, en les circumstàncies actuals, la majoria de vots són per als convergents. No hi ha sorpasso a Manresa. Encara més, la diferència és molt important, a l'entorn de deu punts més dels convergents en relació amb els republicans.

Ciutadans puja



Ciutadans repeteix com a tercera força, però amb un augment significatiu de suports a la ciutat, ja que fa 2 anys va aconseguir 5.012 sufragis (12,6%), i ara obtenen 7.543 vots i se situen a l'entorn del 18% de suports.



Si es compta en nombre de vots, clarament és la formació que més creix, perquè els 2.500 vots de més suposen un salt del 50% en relació als darrers comicis al Parlament de Catalunya.



Ciutadans se situa entre els partits grans a Manresa, al mateix temps que relega el PP a la darrera posició.

El PSC aguanta



El PSC aguanta i repeteix la quarta posició i la CUP repeteix a la cinquena.



Però tot i que les posicions en el rànquing no canvien, les lectures de la situació, si es fa una lectura més acurada, són força diferents.



Pel que fa al PSC, una formació que semblava que tenia un desgast cada cop més important ha aconseguit en aquests comicis una millora tant el nombre de vots com, lleugerament, en percentatge de vots.



El PSC va aconseguir a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya 3.771 vots (9,48%) i ara obté 4.178 vots que suposen un 9,97%.

La CUP punxa



Pel que fa a la CUP empitjora tant en nombre de vots com en percentatge. Dels 3.454 sufragis del 27 de setembre del 2015 (8,68%) baixa a 2.256, un 5,38%.



Al furgó de cua hi ha intercanvi de posicions. Si fa 2 anys la darrera posició va ser per a Catalunya Sí que es Pot, amb 2.123 vots (5,34%), ara, l'últim de la fila és el PP que passa de 2.362 vots (5,94%) a 1.466 vots (3,5%). Catalunya en comú-Podem obté 2.022 (4,8%) i empitjora el resultat, però la part positiva és que surt de la darrera posició perquè la davallada del PP és més grossa.

Domini independentista



L'anàlisi per blocs mostra que si els partits sobiranistes van aconseguir a Manresa sumar 25.061 vots (63%) a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, ara només els hereus de Convergència i Esquerra sumen a l'entorn de 24.000 que suposen un 57% dels comicis.



Si a aquestes xifres s'afegeixen les de la CUP el resultat final és de 26.178 vots i un percentatge del 62,44%.



O sigui, que després de tot el que ha passat el bloc sobiranista aconsegueix 1.117 vots més i el percentatge baixa lleugerament de 62,99% a 62,44%.



Tot plegat en uns comicis en els què la participació ha estat superior i s'ha passat del 76,75% de fa 2 anys a 80,49%.