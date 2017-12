Arrestada una família per forçar una jove a prostituir-se

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detingut tres persones com a presumptes autores dels delictes d'amenaces, lesions, proxenetisme i prostitució de majors. El 5 de desembre una noia va informar la Guàrdia Urbana que l'obligaven a exercir la prostitució al carrer. La noia havia llogat una habitació en un pis de Ciutat Vella on vivia un matrimoni amb tres fills. La noia havia de donar-los tots els diners de la seva activitat sota l'amenaça de pallisses per part d'un dels membres de la família.