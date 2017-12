Mas sosté que JxCat ha servit per ampliar la base del PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Artur Mas creu que la candidatura de JxCat «és la base de l'eixamplament» del projecte del PDeCAT i va recordar que ell ja va proposar construir «la casa gran del catalanisme».

«El PDeCAT també tenia aquesta vocació, però inicialment no se'n va acabar de sortir del tot. Ara aquesta experiència de JxCat és la base de l'eixamplament d'aquest projecte», va apuntar a Catalunya Ràdio.

Sobre els resultats del 21-D, Mas va dir que trobaria «bastant absurd» que ERC i la CUP no investissin Puigdemont, i va recordar que la candidatura de JxCat ha obtingut gairebé un milió de vots quan les enquestes li'n donaven la meitat. Mas també va dir que no té cap intenció d'eludir l'acció de la justícia, ni de marxar d'Espanya.

«No tinc cap intenció d'anar-me'n, cosa que no vol dir que no pugui entendre que ell (en al·lusió a Puigdemont), en la seva condició de president de la Generalitat, ho fes. Jo no sóc president de la Generalitat en aquest moment i, per tant, no em plantejo anar-me'n», va dir Mas.

El dirigent del PDeCAT va confiar que ERC i la CUP apostin per investir Puigdemont com a president de la Generalitat perquè considera que seria «absurd» deixar escapar la majoria.

Mas va negar que en el procés s'hagi produït cap tipus de violència, i va opinar que el relat que estan construint des de la justícia parlant de delicte de rebel·lió està «fora de lloc». En preguntar-li si veu relació entre el resultat de les eleccions i aquesta ampliació de la investigació, va apuntar que «quan passen aquestes coses un té la sensació que són coses que van lligades».