Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc contra un camió a Valls

El conductor d'una furgoneta va resultar mort aquest dissabte al matí en un accident contra un camió a Valls, segons van informar fonts del Servei Català del Trànsit. L'accident va produir-se als volts de les set del matí en un tram urbà de la carretera del pla de Santa Maria (C-37). Concretament, al final del polígon industrial, davant l'empresa Monix i la cruïlla del carrer Basters.

Hi van treballar efectius de la policia local, dels Mossos, del SEM i una dotació dels Bombers. La víctima mortal, de 48 anys, era Àngel Solé Guasch, un conegut restaurador de Valls. L'Ajuntament va publicar una nota de condol per acomiadar l'«ambaixador del calçot de Valls». L'alcalde, Albert Batet, va expressar a les xarxes la seva consternació per aquesta mort.

El conductor del camió, que va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues, és de nacionalitat estrangera i va quedar detingut a les dependències de la Policia Local. La primera hipòtesi apunta que el camioner podria haver efectuat un gir a l'esquerra i hauria provocat el sinistre.