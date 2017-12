La tempesta Tembin deixa uns 200 morts a l'illa de Mindanao

Un nen camina per un carrer inundat de Taguig City

Un nen camina per un carrer inundat de Taguig City francis r. malasig/efe

La tempesta tropical Tembin va marxar de les Filipines reforçada fins a la categoria de tifó i després de deixar uns 200 morts i desenes de desapareguts a l'illa de Mindanao, al sud del país asiàtic. La tempesta es va endinsar al Mar de la Xina Meridional i que es troba ja fora de la zona d'influència filipina, va explicar el servei meteorològic Pagasa en un últim butlletí en què va donar per acabada l'alerta per tifó al país. Tembin va deixar enrere l'arxipèlag després de passar pel sud de l'illa de Palawan, on va arribar amb vents sostinguts de 120 km/h.