Tretze anys del tsunami al sud-est asiàtic

A Banda Aceh, «zona zero» del tsunami del 2004, ningú oblida el tràgic succés, però encara menys els veïns del barri de Lampulo, on les ones van arrossegar un vaixell on es van refugiar desenes de persones, les quals van aconseguir, així, salvar la vida. L'embarcació continua sobre les teuldes de les cases, com a símbol, alhora, de la salvació i la tragèdia.

En el tretzè aniversari del desastre, que va acabar amb la vida d'almenys 280.000 persones a diversos països banyats per l'Índic, a la província indonèsia d'Aceh, on es calcula que hi va haver unes 167.000 víctimes mortals, s'atén a resos i es visiten cementiris.

A Lampulo, un vaixell pesquer va servir perquè 59 persones sobrevisquessin en pujar-hi, després que el mar l'arrossegués terra endins més d'un quilòmetre, fins a quedar encallada sobre les cases aquell 26 de desembre.

Una de les veïnes que té una tenda enfront del pesquer, Fauziah Basyariah, recorda l'arribada del sisme, unes ones successives que van aconseguir els 30 metres d'alçada i l'aparició miraculosa del vaixell, l'únic que s'ha mantingut com a monument i atracció turística dels prop de 15 que van encallar al barri.