Els vaixells que han allotjat centenars de policies marxaran diumenge i dimarts

El vaixell GNV Azzurra, una de les tres embarcacions que han allotjat centenars d'agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola en el marc de l'operació Copèrnic, marxarà de Barcelona aquest diumenge a primera hora del matí, segons han confirmat fonts portuàries a l'ACN. El GNV Azzurra va atracar al Port de Tarragona a mitjan setembre i el 16 de novembre, quan el creuer Moby Dada -decorat amb el 'Piolín' i altres dibuixos animats- va marxar de Barcelona, el va substituir. El tercer creuer que ha allotjat policies és el Rhapsody i abandonarà el Port de Barcelona dimarts, 2 de gener, a les 10 de la nit, han informat les mateixes fonts. Els agents desplaçats a Catalunya i que s'han mantingut fins passades les eleccions del 21 de desembre estan marxant de forma progressiva aquests dies en un procés que el Ministeri de l'Interior té previst que s'acabi abans de dissabte.

Les tres embarcacions han estat la residència flotant de centenars dels efectius de la Guàrdia Civil i la policia espanyola en l'operatiu que havia d'impedir el referèndum de l'1 d'octubre i que s'ha allargat diverses setmanes, fins després del 21-D. El Rhapsody va arribar a Barcelona el 20 de setembre al matí i, aquella tarda, va atracar-hi el Moby Dada. El GNV Azzurra va amarrar al Port de Tarragona el mateix dia i, dos mesos després, el 16 de novembre, es va desplaçar a Barcelona en el lloc que deixava el Moby Dada, que va salpar cap a Itàlia.

L'estada dels policies en aquestes embarcacions no ha estat exempta de polèmiques. La decoració amb els dibuixos animats de la Warner Bros va convertir el Moby Dada en objecte de mofa, encara més quan es van intentar tapar els ninots amb lones. Fruit d'aquesta popularitat no desitjada, el personatge del 'Piolín' va esdevenir una imatge insígnia, protagonista inesperada de les mobilitzacions independentistes.

D'altra banda, els sindicats policials van criticar la poca idoneïtat d'allotjar els agents en ferris i van denunciar les condicions en el Moby Dada. L'última polèmica ha estat pel menú de Nadal dels agents, que alguns sindicats policials van denunciar i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va ordenar obrir una informació reservada al respecte.

Part dels agents policials que es van desplaçar a Catalunya abans de l'1-O van tornar a les seves destinacions el novembre, mentre que es va mantenir un "contingent més reduït" d'agents desplaçats per donar resposta en cas que fos necessari en matèria d'ordre públic, així com per a altres funcions, segons van assenyalar en el seu moment fonts de la policia espanyola. Ja estava previst que aquest grup allargués la seva estada fins després del 21-D.