El Consell de Ministres prorrogarà els pressupostos de la Generalitat

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va anunciar que el Consell de Ministres prorrogarà avui els pressupostos de la Generalitat per al 2018. Bermúdez de Castro, un dels arquitectes de l'article 155, ho va confirmar en una entrevista a la televisió autonòmica aragonesa, després que fa unes setmanes anunciés al Senat que l'executiu estatal treballava en la pròrroga.

Cal recordar que a final de juny es feia públic que el Govern no elaboraria pressupostos per a l'any següent a l'espera del resultat del referèndum previst per a l'1 d'octubre. Es confirma, doncs, el que es deia aleshores des del departament d'Economia, que fos quin fos l'escenari, el 2018 seria any de pròrroga pressupostària. El Govern que es formi al Parlament a partir dels resultats electorals del 21 de desembre trobarà, doncs, un comptes idèntics als que han fet funcionar l'Administració catalana aquest any.

Per altra banda, el secretari general de Ciutadans (C's), José Manuel Villegas, va confirmar ahir que el seu partit presentarà candidat per presidir la mesa del Parlament, com a partit més votat a les eleccions catalanes, i que està disposat per a això a mantenir converses amb les forces independentistes.

En declaracions al Congrés, Villegas va justificar el diàleg amb els partits independentistes perquè la mesa ha de ser un «òrgan plural» al servei de la cambra, cosa que veu compatible amb la decisió de no parlar amb ells per a la candidatura d'Inés Arrimadas a la presidència de Generalitat, que per ara descarta. Encara que no va confirmar que sigui el diputat Jose María Espejo-Saavedra el candidat de Ciutadans a presidir la cambra autonòmica, sí que va dir que «no em sorprendria» que el seu partit postulés aquest parlamentari. José Manuel Villegas va explicar que la decisió d'apostar per la presidència del Parlament obeeix a la necessitat d'evitar que l'independentisme obtingui el càrrec després d'haver «segrestat» la mesa i haver fet una «utilització indeguda» d'aquest òrgan en l'anterior legislatura. Això sí, va advertir que, ni en el cas de la presidència del Parlament ni en la de la Generalitat, el seu grup dóna «res per fet», encara que insisteix que «sabem sumar i no hi ha opció avui per governar».

Paral·lelament, el líder del PSC, Miquel Iceta, va assegurar ahir que la «falta d'iniciativa» de Ciutadans evidencia que la seva victòria «no servirà per modificar el rumb de la política catalana», i va retreure tant a Cs com a l'independentisme que «no estiguin formulant propostes» per formar un govern estable. Iceta va fer el seu informe polític durant l'últim Consell Nacional de l'any del PSC, que a més es preveu que sigui l'últim que els socialistes faran a la històrica seu del carrer Nicaragua.