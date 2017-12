Jordi Pujol es recupera en una clínica de Barcelona d'una forta pneumònia

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol evoluciona favorablement de la forta pneumònia que el manté ingressat des de fa uns dies a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.

«El president Jordi Pujol i Soley està ingressat a la Clínica Sagrada Família per presentar una pneumònia. Evoluciona favorablement i es manté el pronòstic reservat», s'assenyala en un breu comunicat fet públic aquest dissabte al migdia i firmat pel director mèdic del centre, el doctor Antoni Roca.

La dona de l'expresident, Marta Ferrusola, i un dels seus fills, Oriol Pujol, han estat dues de les persones que aquests dies han visitat l'expresident de la Generalitat a l'hospital i han afirmat que «es troba bé».

Segons fonts hospitalàries, Pujol podria rebre l'alta hospitalària «en dos o tres dies» si no hi ha més complicacions. Jordi Pujol, de 87 anys, ha anat reduint les seves aparicions a l'escena pública des que va fer-se públic l'escàndol dels diners no declarats a Hisenda que la família tenia a Andorra. Pujol sempre ha defensat que es tracta d'una deixa del seu pare, que tenia l'objectiu de donar seguretat a la família en cas que haguessin de marxar del país per la situació política.

Per aquesta causa, que investiga l'Audiència Nacional, el seu fill Jordi Pujol Ferrusola havia ingressat a la presó de Soto del Real, d'on precisament va sortir el dia 27 després de dipositar una fiança de mig milió d'euros que li va imposar el jutge José de la Mata.