ERC creu que és «poc probable» que Junqueras surti dijous de la presó

ERC confia poc que el seu president, Oriol Junqueras, pugui sortir de la presó aquest dijous. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha opinat en una entrevista a Rac1, aquest dimarts al matí, que hi ha poques possibilitats que el vicepresident destituït per l'Estat i empresonat des de fa dos mesos sigui alliberat demà passat.

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decidirà el dia 4 de gener si Junqueras pot sortir de la presó d'Estremera. "El que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així", ha apuntat Sabrià. Tot i això, el dirigent independentista ha subratllat que hi ha plena confiança en l'equip jurídic del partit. Finalment, però, ha assegurat que les decisions sobre els presos són "polítiques i no judicials", per la qual cosa es fa "difícil" preveure què pot passar dijous.

La investidura de Puigdemont

Al mateix templs, Sabrià ha afirmat que ERC vol que JxCat aclareixi com es pot fer efectiu el retorn del president destituït, Carles Puigdemont. El portaveu dels republicans ha demanat a la formació independentista més votada el 21-D que posi damunt la taula com executar l'operació perquè Puigdemont pugui tornar al Palau de la Generalitat.

En la mateixa entrevista, sabrià ha negat que hi hagi cap "alternativa" a aquest pla i ha subratllat que "no té sentit" parlar de "segones opcions". A més, Sabrià ha dit que "seria bo per a tothom" que la nova legislatura superés almenys el llindar dels tres anys, i ha descartat que s'hagin de repetir les eleccions perquè no hi hagi entesa per investir un president: "Després de la victòria del 21-D el que no podem fer és no posar-nos d'acord".

El dirigent independentista ha asseverat que els propers dies caldrà trobar una "solució" amb JxCat i la CUP per aplicar la "proposta guanyadora" i fer tornar Puigdemont, i ha negat que les forces independentistes treballin en altres noms alternatius. Així mateix, Sabrià ha insistit que és la llista que encapçala el president destituït, ara a Brussel·les, qui ha de transmetre com fer efectiu el retorn de Puigdemont: "Està més en mans del PDeCAT i de JxCat", ha sentenciat el portaveu d'Esquerra, que ha remarcat que els republicans estan "disposats" a donar llum verda a aquesta via. "Cal veure com es conforma la proposta, que a dia d'avui no és senzilla", i "els demanem que ens proposin com donar-hi forma", ha reiterat.

Presidència del Parlament



Sobre les negociacions per a la presidència del Parlament, Sabrià ha dit que caldrà respectar la voluntat de Carme Forcadell, ja sigui en cas que accepti o bé rebutgi repetir com a màxima representant de la cambra. El portaveu republicà ha constatat que dels dirigents de la darrera legislatura n'hi haurà que voldran continuar exercint les seves tasques i d'altres que voldran canviar. "Cal respecte, perquè s'ho han jugat tot perquè el país arribi fins l'1-O", ha demanat.



Sense demanar permís



D'altra banda, Sabrià ha deixat clar que ERC no renunciarà a res i que no demanarà permís per implementar lleis com ara la de pobresa energètica, encara que el Tribunal Constitucional l'hagi suspès. I, sobre un eventual referèndum pactat amb l'Estat, el portaveu dels republicans ha conclòs que és una "pantalla passada" i que Esquerra no la tornarà a plantejar més.



Legislatura llarga



Finalment, Sabrià ha defensat que la propera legislatura no sigui de 18 mesos sinó més llarga, i que l'acompanyi una etapa "més estable". En aquest sentit, ha rebutjat que calgui repetir eleccions com a conseqüència d'un bloqueig per investir la nova presidència de la Generalitat, i ha confiat que els partits independentistes arribin a acords.