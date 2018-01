L'autòpsia revela indicis clars de criminalitat

? L'informe preliminar de l'autòpsia practicada al cadàver trobat dins d'un pou en una nau abandonada a Rianxo (La Corunya), i que es creu que és el de Diana Quer, indica que el cos no presenta signes evidents de violència, encara que sí que s'han trobat «indicis clars de criminalitat».

Segons van confirmar ahir fonts judicials, aquest informe apunta al fet que el cadàver correspon al d'una dona jove, d'entre 18 i 20 anys, de «cabell llarg i fosc».

De moment, la causa de la mort es troba en una fase d'estudi. Un cop s'acabin els treballs de l'autòpsia i s'acabi de confirmar que el cos trobat correspon al de Diana Quer, les restes mortals de la jove seran traslladades a Madrid, on els seus familiars i les persones del seu entorn l'enterraran aquesta setmana. No obstant això, fonts properes a la família van assenyalar ahir que no saben quan les autoritats judicials autoritzaran aquest trasllat.

Rianxo va decretar ahir tres dies de dol oficial i va acollir una mobilització de repulsa pel crim. L'alcalde de la localitat, Adolfo Muíños, va titllar el crim d'«una altra mostra de violència contra la dona» i va lamentar el tràgic desenllaç dels fets i que la resolució del cas no arribi fins quasi 500 dies després de la desaparició de Diana Quer.