Corea del Sud proposa a Pyongyang fer una reunió el dia 9 de gener

El Govern de Corea del Sud va proposar ahir mantenir converses d'alt nivell amb Corea del Nord el 9 de gener sobre la participació del règim nord-coreà en els Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran a Pyeongchang.

El ministre d'Unificació sud-coreà, Cho Myoung Gyon, va proposar que les trobades tinguin lloc a la localitat de Panmunjeom, situada a la Zona desmilitaritzada, segons va informar l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

La proposta va ser formulada poc després que el president de Corea del Sud, Moon Jae In, demanés «mesures ràpides» per part del Govern per garantir la participació de Corea del Nord en l'esdeveniment esportiu.

«Espero que el ministeri d'Unificació i el ministeri de Cultura i Esports desvelin mesures de seguiment per restaurar ràpidament el diàleg bilateral i permetre la participació de la delegació nord-coreana en els Jocs Olímpics de Pyeongchang», va dir.

Les paraules de Moon van arribar després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, expressés la seva voluntat d'enviar una delegació i discutir amb Seül sobre la participació de Corea del Nord als Jocs Olímpics de Pyeongchang.

El líder nord-coreà va sostenir en el seu missatge que els jocs d'hivern seran una bona ocasió per al seu país i ha expressat la seva sincera esperança que la cita esportiva sigui un èxit.

En aquest sentit, va aclarir que Pyongyang està preparada per fer diversos passos, com l'enviament d'una delegació. Per a Moon, les paraules de Kim «són una resposta a la nostra proposta de convertir els Jocs Olímpics de Pyeongchangen en una oportunitat innovadora per millorar les relacions bilaterals i establir la pau».

Així, va reiterar que qualsevol millora de les relacions amb Corea del Nord ha d'anar unida a una solució del problema de les armes nuclears que posseeix Pyongyang. «Una millora de les relacions intercoreanes no pot anar separada dels esforços per resoldre el problema nuclear nord-coreà», va dir, demanant al ministeri d'Exteriors «que mantingui consultes amb els aliats i la comunitat internacional per impulsar una millora de les relacions bilaterals i solucionar el problema nuclear nord-coreà a la vegada».

Les dues Corees segueixen tècnicament en guerra perquè només van signar un armistici per cessar indefinidament les hostilitats després d'enfrontar-se entre 1950 i 1953.

Per al president nord-americà, Donald Trump, l'oferta de diàleg feta pel líder nord-coreà, Kim Jong-un, a Corea del Sud podria ser una «notícia» i ha vist en això un exemple de l'impacte que estan tenint les sancions imposades contra Corea del Nord.

«Les sancions i altres pressions estan començant a tenir un gran impacte a Corea del Nord», va sostingur Trump en un missatge al seu compte oficial de Twitter. Segons l'opinió del president nord-americà, prova d'això és que «els soldats estan fugint perillosament cap a Corea del Sud», en referència a les recents desercions de militars, i que «l'home coet», terme pel que fa a Kim, «ara vol parlar amb Corea del Sud per primera vegada». «Potser això serà una bona notícia, o potser no, ja veurem!», va subratllar el president dels EUA.