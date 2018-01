El pare d'una noia desapareguda el 2013: «Sé que els assassins de la meva filla són a Palma»

Alejandro Ortiz, el pare de Malén Zoe Ortiz, desapareguda al desembre del 2013 a Magaluf amb 15 anys, va publicar ahir un vídeo a Facebook en què dóna per morta la seva filla i assegura que els seus «assassins» són a Palma i que «algú sap el que va passar».

«Sé que l'assassí o els assassins de la meva filla estan a Palma i algú sap el que va passar», va declarar al vídeo, publicat després de conèixer la «terrible notícia» l'assassinat de Diana Quer.

Al vídeo, Ortiz expressa el seu condol a la família de Diana Quer, «a la seva germana, als seus pares i totes les persones que l'estimaven». Pel que fa al cas de la jove madrilenya, va assenyalar que «els assassins busquen víctimes a l'atzar», una cosa que ell mateix va dir «des del primer moment a la Guàrdia Civil» en relació a la desaparició de la seva filla a Mallorca. «A Malén no se la va emportar ningú per res en especial», va subratllar Alejandro Ortiz.

El pare de la desapareguda també va criticar el paper de la premsa i l'exdelegada del Govern a les Balears Teresa Palmer, a qui acusa d'haver dit a la televisió que Malén s'havia escapat per tranquil·litzar la ciutadania i «donant a entendre que era culpa» de la menor. «No era així, i tampoc va ser culpa de Diana. Són víctimes, no ens oblidem d'això», va recalcar. També ha lamentat «comentaris d'amics» sobre que «ja tornarà» la menor. «Per això costa tant a la Guàrdia Civil trobar els assassins», va dir l'home.

Per tot això, Alejandro Ortiz va recordar que ofereix una recompensa. «Ho suplico, la persona o persones que saben què li va passar a la meva filla, que ho diguin. Per diners o per ser millors éssers humans», va demanar el pare de Malén Ortiz, que ha agraït la difusió del missatge a les xarxes socials.

«Cal buscar i trobar les persones que li van fer mal a Malén», conclou Alejandro Ortiz, que acaba el vídeo lamentant de nou l'assassinat de Diana Quer.

Malén Zoe Ortiz va ser vista per última vegada a la rotonda dels pirates de Magaluf el 2 de desembre del 2013, quan anava a dinar a casa del seu xicot a Son Ferrer, després de sortir de l'institut de Santa Ponça. Va ser gravada per últim cop per la càmera de seguretat d'una gasolinera de la zona, després de baixar d'un autobús, i portava el seu patinet verd. No obstant això, mai va arribar al seu destí.