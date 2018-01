ERC anuncia que recorrerà a institucions europees la decisió del Suprem

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat "profundament" la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir el president del seu partit, Oriol Junqueras, a la presó i ha anunciat que la formació recorrerà a institucions europees. En una entrevista a l'ACN, Sabrià ha dit però que no els sorprèn aquesta decisió i ha denunciat que jurídicament "no s'aguanta per enlloc".

El republicà ha apuntat que la presó preventiva era revisable i que el mateix Junqueras ha tornat a deixar clar que és "un home de pau i que està disposat a treballat en un relació bilateral amb l'Estat per aconseguir els objectius polítics als que ERC mai renunciarà". "No entenem en cap cas la decisió que s'ha pres", ha apuntat. Per això, ha explicat que continuaran "batallant" davant del Tribunal Suprem però també ho portarà a instàncies europees per aconseguir que "quan abans millor, Junqueras pugui estar a casa seva amb els seus i fent política" pel país.

D'altra banda, Sabrià ha esperat que el que sí que es pugui fer efectiva és la petició de traslladar Junqueras a una presó catalana. Ha dit que això no satisfaria les seves expectatives però sí permetria una millora "importantíssima" de cara a la seva família i la "garantia" dels seus drets polítics.