Forcadell: «Avui és un dia trist, els Reis Mags arribaran, però 4 pares no podran ser amb els seus fills»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha valorat amb un missatge a Twitter la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir empresonat el vicepresident destituït, Oriol Junqueras. "Avui és un dia trist, els Reis Mags arribaran, però 4 pares no podran ser amb els seus fills", ha escrit en referència al líder d'ERC; el conseller destituït Quim Forn; el número dos de JxCat, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La diputada electa d'ERC ha conclòs el missatge desitjant que els quatre dirigents independentistes tornin a casa, acompanyant el text amb l'etiqueta #LlibertatPresosPolítics.

Els magistrats del Suprem Miguel Colmenero (que és el ponent), Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde han dictat una interlocutòria on, per unanimitat, argumenten que existeixen indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i apunta que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara".

El Suprem, per tant, tomba el recurs d'apel·lació de la defensa i atén la petició de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per VOX) i deixa el vicepresident destituït entre reixes. Amb aquesta decisió, el Suprem tomba per segon cop la petició de la defensa de Junqueras de deixar-lo en llibertat. L'altra ocasió va ser el 4 de desembre, quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va optar per alliberar sis dels consellers i deixar a presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva.