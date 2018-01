L'advocat de Junqueras diu que la interlocutòria del Suprem és com una sentència

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha assegurat aquest divendres al migdia que la interlocutòria del Tribunal Suprem que manté el vicepresident destituït a la presó és en realitat una "sentència" que entra en el fons de l'assumpte i valora proves encara no discutides. En canvi, es mostra "decebut" perquè els magistrats no han parlat de "la llibertat d'una persona", que és el que pretenia el seu recurs. A més, considera que el tribunal "força i crea una realitat alternativa" on el vicepresident és vist com "una persona violenta o que insta a la violència".

En unes declaracions facilitades per ERC, Van den Eynde ha recordat que el recurs que ell va interposar era per la llibertat d'un ciutadà, i el mateix recurs definia l'objecte de discussió, parlant de ponderació de drets i proporcionalitat de les mesures cautelars. En canvi, com ja va dir aquest dijous, la fiscalia "va fer un judici, va entrar en el fons, va parlar de proves a les quals el tribunal no hi té accés". "La sorpresa és que el tribunal no fa una interlocutòria, materialment és una sentència, on declara culpable algú en un procediment que no ha començat, parla de proves que no té, que no s'han discutit, que són controvertides, es parla del fons, de coses que no són objecte del recurs", ha lamentat.

Per a l'advocat, és decepcionant que el recurs parli dels drets d'un ciutadà i la resolució no faci "cap referència a la llibertat". "Parlem idiomes diferents, ens citen a parlar i no ens escolten", conclou.

La resolució, segons el lletrat, "és molt dura, parla del que és o no és un pres polític, criminalitza les mobilitzacions pacífiques i força i crea realitats alternatives on l'Oriol Junqueras és una persona violenta, instigadora de violència". Això, segons ell, "neutralitza una opció política, l'adversari polític; hi ha determinades opcions polítiques que es descarten d'ara endavant i els tribunals no les acceptaran".

Segons Van den Eynde, la interlocutòria "suposa la prova de la destrucció dels principis de drets i garanties" que haurien de presidir el procediment penal. En tot cas, ha dit que recorreran la decisió fins a altres instàncies. En un tuit, l'advocat ha dit que "la presumpció d'innocència cotitza a la baixa".