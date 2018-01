L'epidèmia de grip deixa els principals hospitals al límit de la saturació

Els principals hospitals es troben a la vora del col·lapse per la irrupció de la grip, que la setmana passada ho va fer triplicant la taxa d'incidència de casos respecte a la setmana anterior, van explicar diverses fonts a Europa Press. Del 25 al 31 de desembre, s'han atès 85.982 urgències, de les quals 8.705 han requerit ingrés hospitalari, segons Salut, que ha explicat que respecte a la setmana passada han augmentat en 13.788 les urgències ateses als hospitals d'aguts (19,1%) i en 870 els ingressos (11,1%). Alguns hospitals, com el Clínic de Barcelona, han registrat un augment del 3% del pic d'afluència previst, i que ha suposat l'habilitació d'un reforç de llits i personal, ha explicat l'hospital. I l'Hospital Sant Pau de Barcelona ha parlat d'un «increment de l'afluència» per virus respiratoris superior a l'increment de demanda de l'any passat, i ha recordat que han habilitat deu llits a l'Hospital Dos de Maig, 13 en una nova unitat inaugurada el desembre.