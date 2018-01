Detenen una parella a València per maltractar la seva filla de dos mesos

La Policia Nacional va detenir a València una dona i un home, tots dos de 26 anys, per presumptes maltractaments en l'àmbit familiar cap a la seva filla de dos mesos. La nena, que ja es troba sota tutela de la Generalitat Valenciana, va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) d'un hospital amb diverses hemorràgies intracranials, segons va informar la Direcció Superior a través d'un comunicat.

Les investigacions es van iniciar en tenir coneixement un jutjat de València de l'ingrés de la nena divendres passat, 29 de desembre, al servei d'urgències d'un centre hospitalari. Posteriorment, la menor va haver de ser derivada a l'UCI d'un altre hospital per la gravetat de les lesions que presentava.

Les valoracions, que van ser realitzades pels metges, van confirmar que les lesions que presentava la nena no es corresponien a un cop, sinó al conegut com a «síndrome del nadó sacsejat», de manera que van sospitar que podria haver sigut tractat amb violència per part dels pares o dels cuidadors.