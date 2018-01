El Govern cubà fixa per a l'11 de març les eleccions a l'Assemblea Nacional

El Consell d'Estat de Cuba ha fixat per a l'11 de març la celebració dels comicis per elegir els diputats de la nova Assemblea Nacional, que tindrà com a primera tasca designar el successor de Raúl Castro a la presidència de l'illa caribenya.

«El proper 11 de març d'enguany se celebraran les eleccions en què els electors de la República triïn, pel terme de cinc anys, als delegats a les assemblees provincials i als diputats a l'Assemblea Nacional», va informar ahir el diari oficial de Cuba, Granma.

Per complir amb el calendari electoral, el Consell d'Estat ha ordenat, a més, que les assemblees municipals es reuneixin el 21 de gener «en sessió extraordinària» per nominar els candidats a les assemblees provincials i a l'Assemblea Nacional.

El procés electoral a Cuba va arrencar el 26 de novembre amb les eleccions per designar els candidats a les assemblees municipals. Estava previst que acabés el 24 de febrer, però l'actual Assemblea Nacional ha prorrogat el seu mandat fins al 19 d'abril.



Primer traspàs de poder

La sortida de Castro del Govern significarà el primer traspàs del poder des de 1959 a algú que no pertanyi a la família Castro.

Raúl va rebre el càrrec del seu germà Fidel el 2006 a causa dels problemes de salut d'aquest últim. S'espera que el primer vicepresident, Miguel Díaz-Canel, passi als Castro.

No obstant això, tot i que Raúl abandonarà la Prefectura de l'Estat i la Presidència del Consell de Ministres aquest any, retindrà el càrrec de secretari general del Partit Comunista de Cuba (PCC) fins a 2021, la qual cosa li permetrà seguir influint en decisions clau.