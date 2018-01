Els conductors atrapats a l'AP-6 per la neu denuncien falta d'informació i previsió

«Impotència» i «malestar» és el que han sentit aquest cap de setmana els conductors que van quedar atrapats a l'AP-6 entre Villacastín i El Espinar, a Segòvia, per la «falta d'informació» i de «previsió» de mitjans davant d'una nevada «anunciada fa una setmana».

La berciana Míriam Ovalle va passar més de 12 hores en un «punt indeterminat» entre aquestes dues localitats segovianes. «Vaig sortir amb temps des de Ponferrada perquè avui a les 11 del matí agafava el vol a Illinois, que és on treballo, i aquí segueixo esperant, sense poder avançar i, evidentment, amb l'avió perdut», va explicar aquesta filla de la localitat de Magaz de Abajo, a Lleó.

Ovalle va relatar que, davant la previsió de nevades, «vam sortir amb temps, a les 5 de la tarda», i van decidir fer-ho per una via «de pagament», ja que van pensar que hauria d'«oferir més seguretat» a l'hora de circular perquè era una circumstància que els meteoròlegs havien previst «fa una setmana». «Consideres que una carretera de pagament adopta les mesures necessàries perquè s'hi pugui circular i per això vam decidir venir per aquí», va assenyalar.

No obstant això, tot es va començar a complicar dissabte a 2/4 de 7. «Primer ens van obligar a sortir a l'N-VI, però una hora després ens van dir que es tornava a obrir l'autopista i vam decidir agafar-la», va puntualitzar, i va asse-nyalar que des de les «10 de la nit hem estat aturats». En tot aquest temps «només ha passat una patrulla de la Guàrdia Civil per dir-nos que ens aturem a un costat perquè puguin avançar les llevaneu», va aclarir, i va queixar-se de «falta d'informació i de previsió».

«Ningú no ens diu res, no sabem quan podrem sortir d'aquí», va lamentar, i va indicar que va haver de «cancel·lar» el seu vol fins dijous perquè comprar un bitllet per a demà li costava «3.000 euros». «A qui reclamo tots els diners que he perdut i els dies que estaré sense treballar?», va retreure.

Óscar Marinas, que viatjava a Alacant després de passar uns dies a Valladolid, va viure una situació similar. «He sortit amb antelació perquè sabia que nevaria, i per això vaig escollir anar per l'autopista, perquè considerava que ho haurien previst i no hi hauria gaires problemes per arribar-hi», va puntualitzar.

«Res més lluny de la realitat», va assegurar, i va lamentar les més de «16 hores que he estat parat», sense «informació» i sense saber «quan podia reprendre la marxa». «Érem centenars les persones que estàvem atrapades, nens de quatre mesos sense bolquers per canviar, sense gaires aliments, i ningú no ens ha dit res», va putualitzar. A més, va assegurar que «afortunadament» a 2/4 de 10 del matí el treball de la UME (Unitat Militar d'Emergències) «ens ha alliberat» i ja podia dirigir-se a la seva destinació.

Més sort va tenir Abraham del Caño. Aquest professor de Valladolid va sortir a primera hora de la tarda de dissabte i va poder arribar a Madrid «tan sols cinc hores després», va ironitzar. «Vaig sortir de Valladolid capital i, a partir de Portillo, va començar a nevar». Amb dificultat, «i sense veure una màquina llevaneu durant tot el trajecte», va arribar al peatge de San Rafael. «Vaig refugiar-me allà perquè vaig veure que estava obert i vaig tenir la sort que, amb molta precaució perquè estava tot molt malament, vaig arribar a Madrid. Vaig tenir sort perquè poc després van tallar l'autopista», va assegurar.



Tancament al trànsit

El director general de la Direcció General de Trànsit (DGT), Gregorio Serrano, va anunciar ahir al vespre el tancament immediat al trànsit de l'AP-6, també de l'AP-61 a la província de Segòvia i d'AP-51 a Àvila, per l'increment de la intensitat de la nevada a la zona.

«Es tallarà de manera immediata l'AP-6, AP-61 i AP-51 per l'increment de la intensitat de la nevada. Respecteu els avisos i les indicacions de la Guàrdia Civil», va escriure Serrano en el seu compte personal de Twitter.

Després, Serrano va detallar que la decisió es va prendre per «la fixació del núvol en un tram de l'autopista» i «per petició de la concessionària».

També va recordar que dues unitats de la Unitat Militar d'Emergències (UME) romandrien en «alerta» a l'AP-6 per si algun conductor necessités ajuda.