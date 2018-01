'El Chicle' s'aferra a la versió que la mort de Diana Quer va ser per un accident

José Enrique Abuín Gey, àlies El Chicle, va reiterar ahir davant la seva defensa que la mort de Diana Quer es va produir per un atropellament fortuït i que no hi va haver agressió sexual. A falta de l'informe de l'autòpsia, que es coneixerà en els pròxims dies, el seu lletrat va demanar una pericial psicològica que determini la imputabilitat del detingut.

Així ho va dir el seu advocat, Ramón Sierra, a la sortida de la presó de Teixeiro, on Abuín Gey és en presó provisional i on ahir va mantenir una trobada de dues hores amb ell, la primera des que divendres va concloure el període de presó incomunicada.

L'advocat del Chicle va arribar a la presó de Teixeiro a mitja tarda sense fer declaracions, tot i que a la sortida sí que es va aturar amb els mitjans.

Segons va dir l'advocat, en la seva trobada, El Chicle ha «mantingut exactament» la seva versió en la part que «interessa» a la seva defensa, reafirmant que «no hi ha hagut cap component sexual» en el que va passar, ni en el cas de Diana Quer ni en el de la jove del dia de Nadal. «Això a nosaltres ens manté en la línia d'estar a l'espera de l'informe preliminar de l'autòpsia», va dir Ramón Sierra, en referència a la possibilitat de deixar l'exercici de la defensa d'Enrique Abuín en els cas que es confirmi que hi va haver una agressió sexual.

El Chicle va reiterar al seu advocat que el que va passar el 22 d'agost del 2016 va ser un «atropellament fortuït», una versió a la qual va fer «matisacions» tot i que sense canviar l'essència. En tot cas, va negar que reconegués en cap moment haver-la estrangulat, cosa que el mateix lletrat, que el va acompanyar la nit de l'escorcoll a la nau industrial d'Asados, tampoc va escoltar.

Tot i que el lletrat és contundent en el cas de l'agressió sexual, en el cas que l'autòpsia descarti que Abuín Gey hagués atropellat Diana Quer, l'advocat va reconèixer que «seria una contradicció i caldria valorar-ho», però no va assegurar que, en aquest cas, deixaria la defensa del seu client.