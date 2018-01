Desimputada la dona d'«El Chicle» per falta d'indicis

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira ha acordat el sobreseïment provisional i parcial de les actuacions respecte a la investigada Rosario R.F. en la causa que se segueix per la mort de Diana Quer, "en no existir en el moment actual indicis suficients per dirigir el present procediment davant de la mateixa".

Segons informa el TSXG, s'indica en l'acte que "s'ha de tenir en compte que tot i les variades declaracions prestades per la investigada en seu policial, situant-se en un primer moment en la nit del 21 a 22 d'agost de 2016 al costat del seu marit a la sortida d'aquest del seu domicili, del que es derivaria la seva possible participació en els il·lícits investigats, posteriorment es va retractar de tals afirmacions, havent prestat declaració en aquest sentit en seu judicial ".

Aquesta versió, en la qual manifesta que va estar a l'habitatge que compartia amb el presumpte autor del crim, "resulta contrastada per la resta de diligències practicades, tenint especial rellevància a aquest efecte per la seva objectivitat l'estudi de les dades llançades pel seu terminal telefònic, que indiquen que va estar en tot moment en el seu habitatge situat al terme de Rianxo".