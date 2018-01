El jutge arxiva la causa contra la dona del 'Chicle' pel cas de Diana Quer

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (la Corunya) va decidir ahir sobreseure de forma provisional les actuacions contra la dona de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, en relació amb la desaparició i mort de la jove madrile-nya Diana Quer, atès que no hi ha indicis suficients de la seva participació en els fets.

En concret, la sentència apunta que la darrera versió donada per Rosario R., en la qual indicava que va romandre al seu domicili la nit del 21 al 22 d'agost del 2016, «resulta contrastada per la resta de diligències practicades», especialment per les dades del seu telèfon mòbil.

De la mateixa manera, reconeix que en l'informe remès per l'Institut Nacional de Toxicologia «no es desprèn l'existència d'indicis» de la participació de diverses persones en els fets.