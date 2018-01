Un jutge obliga a tornar a protegir els «somiadors» als EUA

Un jutge nord-americà va bloquejar la derogació del programa Consideració d'Acció Diferida per als Arribats durant la Infància (DACA), que protegeix de la deportació prop de 800.000 persones d'entre 15 i 36 anys que van arribar al país sent nens, anunciada pel president Donald Trump el setembre del 2017. Segons el jutge de districte William Alsup, el programa que protegeix els «somiadors», persones que van arribar al país de manera irregular sent nens, ha de seguir vigent mentre el cas es resol als jutjats.

En aquest sentit, Alsup va ordenar a l'Administració Trump reprendre l'admissió de sol·licituds en el marc del DACA. El jutge va assenyalar que les conclusions del fiscal general, Jeff Sessions, sobre la presumpta il·legalitat del programa estan basades en una «premissa legal defectuosa».

Tret que el programa sigui derogat per un tribunal superior, l'ordre d'Alsup permetrà als «somiadors» presentar sol·licituds de renovació. El setembre, Trump va qüestionar l'«amnistia executiva» aprovada per l'expresident Barack Obama sense l'acord del Congrés.

El president dels Estats Units va carregar contra l'«injust» sistema judicial. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, també va expressar en un comunicat les seves crítiques a la «indignant» sentència, ja que considera que «un assumpte d'aquesta magnitud ha de seguir el procés legislatiu normal». En aquest sentit, Sanders va destacar que Trump segueix «compromès amb l'Estat de dret» i que treballarà amb els dos partits per «aconseguir una solució permanent».