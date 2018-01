La Fiscalia demana cinc anys de presó per a Juana Rivas per sostracció de menors

La Fiscalia de Granada ha sol·licitat la pena de cinc anys de presó per a Juana Rivas per sostracció de menors en el cas obert contra ella després que romangués un mes il·localitzable amb els seus dos fills incomplint l'ordre judicial que l'obligava a lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri.

El fiscal acusa Juana Rivas de dos delictes de sostracció de menors i també demana la inhabilitació especial per a aquesta mare de Macarena per exercir el dret de pàtria potestat sobre els nens per un termini de sis anys, segons consta en l'escrit d'acusació provisional presentat davant el Jutjat d'Instrucció 2 de Granada, que ha investigat l'assumpte.

En l'escrit, el fiscal relata que Rivas va sortir d'Itàlia el 18 de maig del 2016 amb els seus fills i va transmetre al pare que la seva intenció era visitar els seus familiars a Espanya i tornar. Arcuri «no va oposar-s'hi, aliè a la veritable intenció de l'acusada», que, segons el fiscal, no era una altra que la d'«ocultar-se» amb els fills a Granada, «i va retallar qualsevol tipus de contacte amb el pare» i va canviar el lloc de residència dels menors emprant «vies alienes al procediment legalment establert». Tot això, afegeix el fiscal, sense que hi hagués «cap causa que ho justifiqués».

El 2 d'agost del 2016, Rivas va contactar amb Arcuri per traslladar la seva negativa a tornar amb els menors a Itàlia, i des de llavors «romanen ocults amb ella en un lloc indeterminat», malgrat ser «conscient» de la seva «obligació» de lliurar-los.