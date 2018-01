El PSOE afirma que la legislatura «fa olor de formol», però no demana eleccions

El PSOE va denunciar ahir que l'actual legislatura «fa olor de formol» i que està «morta» per la falta d'iniciativa política del Govern de Mariano Rajoy. Malgrat això, els socialistes no demanen un avançament electoral perquè estan convençuts que l'executiu tirarà endavant els pressupostos del 2018 amb el suport, entre d'altres, del PNB.

En roda de premsa a la seu de Ferraz després d'una reunió de l'Executiva Federal, el president extremeny i del Consell Polític Federal, Guillermo Fernández Vara, i el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, van presentar un document elaborat per la formació per denunciar el grau d'incompliment dels 11 acords adoptats en l'última Conferència de Presidents autonòmics de fa un any.

Els dos dirigents socialistes van reivindicar la utilitat com a instrument de coordinació que representa la Conferència de Presidents, conclave que reuneix el Govern amb els presidents autonòmics i que va posar en marxa el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Davant l'ús que li van donar els socialistes, «Rajoy tot just l'ha reunit dues vegades amb escàs grau de compliment dels acords que s'adopten», va denunciar Gil, que considera que el Govern de Rajoy «no creu en la Conferència de presidents ni en la possibilitat de coordinar, unir, establir sinergies entre comunitats autònomes».

El PSOE, en canvi, veu necessari convocar una Conferència de Presidents per arribar a un acord formal sobre la revisió del model de finançament autonòmic, assumpte que el PP està postergant de manera intencionada i intentant exercir un «xantatge» als ter-ritoris, segons Gil.

«Si haguéssim de definir la legislatura en una paraula: fa olor de formol. És morta, és la sensació que dóna», va assenyalar Fernández Vara, que va defensar, d'altra banda, una presència més gran dels governs autonòmics a les cimeres bilaterals d'Espanya amb altres països i en les reunions del Consell de la UE.

Davant del Govern «esgotat», els socialistes es reivindiquen com l'alternativa que té «un projecte de país» i presenta propostes, perquè aquesta és la seva responsabilitat com a oposició, ja que la convocatòria d'eleccions generals és «potestat exclusiva» del cap de l'Executiu, va recordar Vara.

Si el president extremeny va defensar la reforma constitucional ni que sigui per «actualitzar-la», ja que el 70 % dels espanyols que viuen a l'Espanya actual no la van votar, ha dit, també ha confirmat que el partit no té documents que detallin quin tipus de model federal vol el PSOE per a Espanya, més enllà dels textos coneguts de la Declaració de Granada del 2013, la més recent de Barcelona, i les resolucions del 39 Congrés federal, que no entren en detalls sobre això.

«No estem pensant fer res diferent del que s'ha fet en aquests 40 anys. Volem seguir construint l'edifici, que ja està bastant construït. Cal posar ordre i organització. Dotar-nos d'instruments que permetin federar el país, i federar és unir, no separar. El que no s'uneix se separa, i la nostra proposta és federar per unir», va incidir.