L'Iran serà contundent si Trump exigeix més sancions

L'Iran va advertir ahir que respondrà contra qualsevol nova sanció que imposi els Estats Units després que el president nord-americà, Donald Trump, donés un ultimàtum per frenar els «desastrosos errors» de l'acord nuclear signat per l'Iran amb les principals potències mundials.

Divendres, Trump va anunciar que no hi hauria noves sancions contra Iran per donar marge a una modificació del Pla Integral d'Acció Conjunta (PAIC), subscrit el 2015, encara que sí que ha imposat sancions al màxim responsable del sistema judicial iranià, l'aiatol·là Sadeq Lariyani, i tretze persones i entitats més de l'Iran.

En resposta, el ministeri d'Afers exteriors iranià va denunciar l'«acció hostil» que suposen aquestes sancions, que «superen totes les línies vermelles de conducta en la comunitat internacional, suposen una violació del Dret Internacional i tinguin per segur que tindran una resposta amb una greu reacció de la República Islàmica», segons els mitjans públics iranians.

També el ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Javad Zarif, advertia a Twitter que l'acord «no és negociable» i que la decisió de Trump «és un intent desesperat de soscavar un sòlid acord multilateral».