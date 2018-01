Els acusats del 'cas Palau' arriben a l'Audiència de Barcelona per rebre la sentència

Tots els acusats del 'cas Palau' ja han arribat al Palau de Justícia de Barcelona, on està previst que cap a les 09.30 se'ls notifiqui la sentència elaborada pel tribunal de la secció 10a de l'Audiència de Barcelona. En aquests moments estan fora de la sala, esperant accedir-hi i que comenci l'acte de notificació, que no és públic. Hi estan convocats els processats, els lletrats i els procuradors. Entre els acusats que han anat arribant hi ha els dos ex-màxims responsables del Palau, Fèlix Millet, en cadira de rodes, i Jordi Montull, la seva filla Gemma Montull, així com també l'extresorer de CDC Daniel Osácar. Als processats se'ls farà entrega d'un CD amb la sentència gravada i el decisió judicial en paper, en mà. Mentrestant, als advocats se'ls lliurarà un CD.