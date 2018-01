Els 11 milions que es van quedar CDC, Millet i Montull

La sentència de l'Audiència de Barcelona pel cas Palau considera que, dels 10,9 milions d'euros pagats per Ferrovial a l'entitat cultural en nou anys en concepte de patrocinis diversos, la pràctica totalitat van acabar a les arques de CDC o a les butxaques de Fèlix Millet i Jordi Montull. Així, uns 6,6 milions els va cobrar CDC a través de diverses vies, i uns 3,5 van ser per als dos ex-màxims dirigents de l'entitat cultural en concepte de «mediació». Aquesta proporció entre CDC i els «intermediaris» s'apropa a la de 2,5% i 1,5% confessada per Millet i Montull.



Diners en efectiu



Aquests diners es pagaven a CDC normalment en efectiu, entregats per Millet o Montull, normalment aquest últim, a Carles Torrent i des del 2005 a Daniel Osàcar. Però l'arribada el 2003 de Gemma Montull a l'entitat va «sofisticar» el sistema i es va passar progressivament d'aquest sistema al pagament de factures a tercers per serveis no prestats al Palau sinó a CDC.



Les seus embargades

Durant la instrucció del cas, el jutge va decidir embargar diferents immobles de Convergència. Per aquest motiu es va embargar la seu del partit al carrer Còrsega de Barcelona, tot i que el partit finalment la va vendre per 13 milions d'euros. A més de la seu de Barcelona, el partit també té embargats 15 immobles a tot el país.