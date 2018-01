El fiscal rebaixarà la petició de presó per a Correa si col·labora

La Fiscalia Anticorrupció va advertir al cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, que li podria rebaixar la petició inicial de 24 anys i mig de presó que demana per a ell per rebre presumptament pagaments en negre del Partit Popular si col·labora amb la Justícia durant la vista oral que es va iniciar ahir a l'Audiència Nacional.

Així ho va comunicar la fiscal Myriam Segura durant l'exposició de les qüestions prèvies en resposta a la petició formulada per l'empresari valencià en el seu escrit de la setmana passada remès al Jutjat Central Penal, en què va reconèixer que el PP valencià, presidit en aquell temps per Francisco Camps, li va fer pagaments en B i mitjançant factures falses de part dels serveis que va prestar la seva empresa Orange Market durant les campanyes electorals del 2007 i el 2008.

La Fiscalia li va comunicar que demana per cada delicte electoral tres mesos de presó; per cada un dels delictes contra la Hisenda Pública comesos entre els anys 2005 i 2011, vuit mesos de presó; i pel delicte de falsedat en document mercantil, tres anys de presó.

Correa va exposar al seu escrit que el també acusat Álvaro Pérez, el Bigotes, «tenia un contacte que li va presentar Francisco Camps» i que va ser l'expresident del PP de València «qui li va proposar fer esdeveniments» per a la formació política a l'autonomia. Sobre la forma de pagar els esdeveniments realitzats per Orange Market, l'empresari reconeix el «modus operandi» que descriu el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, tot i que assenyala que no coneix els «detalls d'aquestes operacions».

El líder de la xarxa corrupta és a la presó complint la condemna de 13 anys imposada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pels tripijocs dels contractes dels expositors de Fitur. A més, està a l'espera de conèixer la sentència condemnatòria pel primer judici de la trama Gürtel relatiu als primers anys de la seva actuació (1999-2005).

Precisament ja va anunciar durant aquesta vista oral, celebrada entre el 2016 i l'any passat, que col·laboraria amb la Justícia i que aquesta actitud es mantindria a les vistes orals de la causa que encara queda per jutjar. Això sí, va demanar fer-ho en llibertat fins que les sentències en contra siguin fermes.



Crespo demana la nul·litat

Per part seva, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, va sol·licitar una vegada més la nul·litat de la causa en afirmar que no es pot acreditar l'autenticitat de les gravacions, ni el contingut, que el denunciant de la trama, José Luis Peñas, va aportar a la Policia Nacional i per les quals va esclatar el cas Gürtel.

Així ho va manifestar el seu lletrat, Miguel Durán, al jutge del Jutjat Central penal José María Vázquez Honrubia durant les qüestions prèvies del judici. «Van ser realitzades de forma subreptícia, sense coneixement dels que van ser objecte d'enregistrament, atemptant contra el seu dret a la intimitat emparat per la Constitució espanyola», va afegir Durán.