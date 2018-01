L'exconseller Santi Vila s'incorpora al sector privat

L'exconseller Santi Vila es va incorporar ahir a una empresa privada però confia poder «seguint sent útil» a l'espai polític del PDeCAT i no descarta presentar-se per ser el candidat del partit a Barcelona, segons RAC1. Vila va dir que només té «paraules de gratitud» per al partit més enllà que en un moment concret van «discrepar». «Però no vol dir que m'oblidi de qui són els meus», va declarar. Vila va dir que tanca ara una etapa, en la política, i n'enceta una de nova en el món privat on espera «ser molt útil».

D'altra banda, va explicar que ha dedicat les darreres setmanes a escriure D'herois i traïdors, on explica les seves decisions i posicions.